Зеленський: Генпрокурором може стати заступник глави ОПУ Рябошапка
"Може бути, це один з варіантів, один з претендентів. З самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка крутий фахівець, я бачу його одним з претендентів", — сказав президент журналістам після завершення брифінгу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, йдеться в "Громадське".
Зеленський також додав, що запрошував чинного генпрокурора Юрія Луценка на брифінг, проте він у відпустці.
Нагадаємо, що напередодні Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.
Луценко прийшов на допит, оминувши бюро перепусток, де на нього чекали адвокати родичів працівників правоохоронних органів, вбитих під час Революції Гідності.
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