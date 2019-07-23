У Раду пройде дочка продюсера "Ліги сміху" з бізнесом у Криму і чоловіком на держслужбі
Згідно з попередніми результатами Центральної виборчої комісії, Борзова набрала 30,09%, випередивши найближчого конкурента на майже 16%, інформує "Українська правда".
Кандидатці 36 років, в офіційній біографії на сайті ЦВК вона значиться фізичною особою – підприємцем. Має бізнес з постачання готових страв, надання майна в оренду, організації різних заходів і розваг. Минулого року задекларувала 2,1 мільйона гривень. Також займається благодійною та громадською роботою.
Батько Борзової – Наум Баруля є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею. Ведучим шоу був Володимир Зеленський до обрання на посаду президента.
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Наум Баруля є власником кількох фірм, серед його партнерів значаться колишні бізнес-партнери та соратники Зеленського, зокрема, Тімур Міндіч, Сергій та Борис Шефіри.
Також Баруля очолював українську філію "КВН" і досі значиться керівником двох українських підприємств ведучого Олександра Маслякова.
Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.
Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.
Чоловік кандидатки від "Слуги народу" – Сергій Борзов – очолює Державне управління справами. У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Борзовим квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість родини.
Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.
У своїй передвиборчій програмі жінка обіцяє у Верховній Раді опікуватись молодіжними ініціативами, соціальним підприємництвом і соціальною допомогою особам з інвалідністю.
Нагадаємо, що глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що в політсилі не буде людей, які працюють на олігархів.
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