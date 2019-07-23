Разумков: У "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - ВІДЕО "І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, всі будуть відповідати в рамках чинного законодавства"

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що в політсилі не буде людей, які працюють на олігархів.

Дмитро Разумков

Лідер партії зазначив, що роботу на олігархів він розцінює як корупцію і порушення виборчого законодавства, інформує НВ. "І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, всі будуть відповідати в рамках чинного законодавства", - заявляє Разумков. Раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що амністії для людей, які причетні до військових злочинів на Донбасі, не може бути.

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