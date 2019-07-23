Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Разумков: У "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - ВІДЕО

"І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, всі будуть відповідати в рамках чинного законодавства"
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що в політсилі не буде людей, які працюють на олігархів.
Разумков: У "Слузі народу" не буде людей, які працюють на олігархів, - ВІДЕО Дмитро Разумков

Лідер партії зазначив, що роботу на олігархів він розцінює як корупцію і порушення виборчого законодавства, інформує НВ.

"І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, всі будуть відповідати в рамках чинного законодавства", - заявляє Разумков.

Раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що амністії для людей, які причетні до військових злочинів на Донбасі, не може бути.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2019 10:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.