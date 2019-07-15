ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко з’явився на допит у Національне бюро розслідувань України у зв'язку з його рішенням про передачу кримінального провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко прийшов на допит у НАБУ
Серед адвокатів, які чекали на Луценка присутній представник матері загиблого беркутівця Семесюка Олександр Горошинський
Фото: lb.ua
Луценко прийшов на допит, оминувши бюро перепусток, де на нього чекали адвокати родичів працівників правоохоронних органів, вбитих під час Революції Гідності, повідомляє "Громадське"
Серед адвокатів, які чекали на Луценка присутній представник матері загиблого беркутівця Семесюка Олександр Горошинський. За його словами, він є ініціатором цього допиту і має право бути на ньому присутнім, однак його до детектива не пускають.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.
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