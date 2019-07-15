Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко прийшов на допит у НАБУ

Серед адвокатів, які чекали на Луценка присутній представник матері загиблого беркутівця Семесюка Олександр Горошинський
Генеральний прокурор Юрій Луценко з’явився на допит у Національне бюро розслідувань України у зв'язку з його рішенням про передачу кримінального провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.
Луценко прийшов на допит у НАБУ Фото: lb.ua

Луценко прийшов на допит, оминувши бюро перепусток, де на нього чекали адвокати родичів працівників правоохоронних органів, вбитих під час Революції Гідності, повідомляє "Громадське"

Серед адвокатів, які чекали на Луценка присутній представник матері загиблого беркутівця Семесюка Олександр Горошинський. За його словами, він є ініціатором цього допиту і має право бути на ньому присутнім, однак його до детектива не пускають.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка у зв’язку з передачею ним резонансної справи відносно учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2019 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.