МВФ вважає націоналізацію "ПриватБанку" законною

Реформа корпоративного управління "ПриватБанку" і трансформація його бізнес-моделі позитивно позначилася на стійкості банківської системи.

"У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду і Національного банку України націоналізувати "ПриватБанк", оскільки це був єдиний ефективний спосіб захистити вкладників банку-українських фізичних і юридичних осіб - і стабільність фінансової системи. І хоча це рішення зажадало 160 млрд грн українських платників податків на відновлення платоспроможності банку, воно забезпечило життєздатність ПриватБанку на тривалу перспективу... З огляду на такі результати, ми вітаємо реформу корпоративного управління ПриватБанку, яку очолює незалежна наглядова рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, яка вже позитивно позначилася на показниках і стійкості банківської системи загалом", - повідомило представництво Міжнародного валютного фонду з посиланням на постійного представника в Україні Йосту Люнгмана, інформує "Інтерфакс-Украина".

Люнгман також зазначив, що МВФ підтримує зусилля Нацбанку щодо реформування фінансового сектора України, запровадження принципів пруденційного корпоративного управління, а також зусилля Міністерства фінансів, спрямовані на реформування корпоративного управління в державних банках.

"Важливо, щоб влада продовжувала свої зусилля з відшкодування втрат колишніми власниками і пов'язаними особами проблемних банків. Міжнародні партнери України будуть ретельно відслідковувати події в цій сфері", - сказав Люнгман.

Нагадаємо, що 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.