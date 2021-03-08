МВФ виділить $650 мільярдів на підтримку світової економіки

Нові створені СДР будуть переведені країнам-членам МВФ пропорційно їх чинним квотам у Фонді

Міжнародний валютний фонд готується розподілити 650 млрд дол США на підтримку ліквідності світової економіки.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Рада керівників МВФ затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму, еквівалентну 650 млрд доларів США (приблизно 456 млрд СДР), для поповнення світових ресурсів ліквідності", - повідомили в пресслужбі.

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, "це історичне рішення - найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи".

"Розподіл СДР послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки. Він особливо допоможе нашим найвразливішим державам-членам, які насилу справляються з наслідками кризи COVID-19", - сказала Георгієва.

Вона уточнила, що нові створені СДР будуть переведені країнам-членам МВФ пропорційно їх чинним квотам у Фонді.

"Близько 275 млрд доларів США (приблизно 193 млрд СДР) з нового розподілу надійде країнам з ринком, що формується та країнам, що розвиваються, в тому числі країнам з низьким рівнем доходу", - пояснили у Фонді.

Нагадаємо, що місія МВФ приїде до України у вересні