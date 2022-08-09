Ми не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу гривні - заступник голови НБУ

Обсяг міжнародних резервів є достатнім для фіксації курсу, тому Національний банк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу гривні.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що разове коригування офіційного курсу гривні та додаткові заходи, що були вжиті НБУ для зниження тиску на валютному ринку, сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку.

За словами заступника голови НБУ, чистий продаж валюти Національним банком у липні та серпні був значно нижчим, ніж у попередні місяці.

"Це разом зі значними обсягами міжнародної фінансової допомоги сприяло збільшенню золотовалютних резервів у серпні – до 25,4 млрд дол. Наразі ми не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні", — сказав Ніколайчук.

Раніше в НБУ заявили, що Україна очікує $12 млрд фіндопомоги до кінця року.