Україна очікує $12 млрд фіндопомоги до кінця року

До кінця року Україна розраховує отримати близько $12 млрд.

Про це йдеться у заяві Нацбанку у четвер, 8 вересня.

"Завдяки подальшій міжнародній підтримці у Національного банку буде можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки", – йдеться у повідомленні.

В НБУ кажуть, що скасування деяких валютних обмежень послабило тиск на міжнародні резерви. Також знизилися потреби в емісії гривні – у липні і серпні вона знизилася до 30 млрд грн зі 105 млрд грн у червні.

"Водночас перспективи неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році залишаються переважно невизначеними", – зазначили у центробанку.

Зазначимо, Україна у серпні отримала рекордну фінансову допомогу – 4,6 млрд доларів. А всього з початку війни з Росією – 17,5 млрд.

За підсумками серпня міжнародні резерви України зросли на 13,6% і на 1 вересня становили 25,436 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявили, шо дефіциту валюти в касах не буде.