Миколаїв обстріляли касетними снарядами: четверо загиблих та семеро поранених

Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі

У Миколаєві вранці зафіксовано обстріл касетними снарядами, на місце виїхали автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - написав міський голова.

Він зауважив, що оголошена повітряна тривога, і закликав жителів залишатись в укриттях.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у своєму Телеграмі, що через обстріл міста уже 4 загиблих та 7 поранених.

Як повідомлялося, російські загарбники 28 липня обстріляли Миколаїв та громади Миколаївської області. Унаслідок обстрілів є поранені, зруйновано будинки, пошкоджено лінію електропередачі, зайнялися поля.