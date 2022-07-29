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Миколаїв обстріляли касетними снарядами: четверо загиблих та семеро поранених

Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі
У Миколаєві вранці зафіксовано обстріл касетними снарядами, на місце виїхали автомобілі швидкої допомоги.
Миколаїв обстріляли касетними снарядами: четверо загиблих та семеро поранених Фото: з вільного доступу
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.
 
"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - написав міський голова.
 
Він зауважив, що оголошена повітряна тривога, і закликав жителів залишатись в укриттях.
 
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у своєму Телеграмі, що через обстріл міста уже 4 загиблих та 7 поранених.
 
Як повідомлялося, російські загарбники 28 липня обстріляли Миколаїв та громади Миколаївської області. Унаслідок обстрілів є поранені, зруйновано будинки, пошкоджено лінію електропередачі, зайнялися поля.
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29 07 2022 10:16
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