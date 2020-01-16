Минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень - NASA
Про це повідомила прес-службу NASA, повідомляє "Громадське".
Використовуючи кліматичні моделі та статистичний аналіз глобальних даних про температуру, вчені дійшли до висновку, що це глобальне потепління в основному було зумовлене збільшенням викидів в атмосферу вуглекислого газу та інших парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини.
За показником середньої температури у світі найспекотнішим був 2016 рік. 2019-ий посів друге місце. У NASA наголошують, що у 2019 році середня світова температура була на 0,98 градуса вище, ніж в середньому у 20 столітті, й трохи більше ніж на 1 градус вище, ніж у 19 столітті.
Вчені також зазначили, що, починаючи з 1960 року, кожне десятиліття було теплішим, ніж попереднє. А останні п’ять років були найтеплішими за останні 140 років.
"Зростаючі температури в атмосфері й океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії й Антарктики та збільшення кількості таких екстремальних явищ як теплові хвилі, пожежі, сильні опади", - кажуть у NASA.
Читайте також: У Брюсселі утворили "живий ланцюг" на знак протесту проти зміни клімату.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків