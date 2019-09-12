У Брюсселі утворили «живий ланцюг» на знак протесту проти зміни клімату
За даними поліції, в акції взяло участь близько 2400 людей, повідомляє інформаційне агентство Reuters. «Живим ланцюгом» вони оточили будівлю федерального парламенту Бельгії та королівський палац, передає "Громадське".
«Головна мета — вимагати масштабніших дій щодо боротьби зі змінами клімату та подолання кліматичної кризи федеральним урядом», — сказала Джулі Ван Хутріве, речниця однієї з організацій, які ініціювали «живий ланцюг».
Вона також додала, що політики й урядовці Бельгії повинні виявити «солідарність та співпрацю» для вирішення проблеми глобального потепління.
Акція відбувається на тлі Кліматичної конференції ООН, що триває з 2 по 13 грудня в столиці Іспанії Мадриді. На ній міжнародні організації представили результати досліджень, які засвідчують згубні наслідки зміни клімату.
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