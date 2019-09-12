У Брюсселі утворили «живий ланцюг» на знак протесту проти зміни клімату

Так, як показало дослідження Міжнародної спілки за збереження природи, через глобальне потепління й забруднення морських вод Світовий океан втрачає кисень. Це загрожує руйнуванню морських екосистем і зникненню окремих морських видів

Тисячі людей у центрі столиці Бельгії Брюсселі утворили «живий ланцюг», аби привернути увагу до необхідності негайно вжити заходів для боротьби з глобальним потеплінням.

За даними поліції, в акції взяло участь близько 2400 людей, повідомляє інформаційне агентство Reuters. «Живим ланцюгом» вони оточили будівлю федерального парламенту Бельгії та королівський палац, передає "Громадське".

«Головна мета — вимагати масштабніших дій щодо боротьби зі змінами клімату та подолання кліматичної кризи федеральним урядом», — сказала Джулі Ван Хутріве, речниця однієї з організацій, які ініціювали «живий ланцюг».

Вона також додала, що політики й урядовці Бельгії повинні виявити «солідарність та співпрацю» для вирішення проблеми глобального потепління.

Акція відбувається на тлі Кліматичної конференції ООН, що триває з 2 по 13 грудня в столиці Іспанії Мадриді. На ній міжнародні організації представили результати досліджень, які засвідчують згубні наслідки зміни клімату.