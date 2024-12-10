Мирні переговори з Україною можливі вже цієї зими – Туск

Туск заявив, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли з 1 січня розпочне головування в Європейському Союзі.

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими, заявив сьогодні прем'єр-міністр Польщі, окресливши низку запланованих зустрічей, оскільки Варшава прагне відігравати провідну роль у припиненні конфлікту.

Про це пише Reuters.

"У мене буде низка переговорів, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном. Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року", — повідомив Туск на засіданні уряду.

Туск також зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву 12 грудня, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Парижі на минулих вихідних.

"Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку і захистити польські інтереси", — додав прем'єр Польщі.

Нещодавно українська делегація прибула до США для проведення переговорів на високому рівні з адміністрацією Дональда Трампа, з метою згладити серйозні розбіжності в питанні врегулювання війни з росією ще до вступу нового президента США на посаду.