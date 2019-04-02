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На Банковій активісти проводять акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У мітингу беруть участь близько 50 осіб
Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетують адміністрацію президента Петра Порошенка та вимагають покарати винних у її вбивстві.
На Банковій активісти проводять акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" Фото: lb.ua

"Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Пізніше пікет проведуть біля офісу партії ВО "Батьківщина".

За інформацією LB.ua, у мітингу беруть участь близько 50 осіб, присутні активісти С14 та інших націоналістичних організацій.

Нагадаємо, 28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

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04 02 2019 20:50
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