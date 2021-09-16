На будівництво доріг у 2022 році планують витратити 125 мільярдів У 2022 році видатки "Укравтодору" на обслуговування боргів зростуть на 7% і становитимуть 15,8 млрд грн

"Укравтодор" планує витратити 124,4 мільярда гривень на будівництво та ремонт доріг у 2022 році, з яких 78,9 мільярда становитимуть видатки з державного бюджету.

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Про це йдеться у статті Економічної правди. Загальні видатки "Укравтодору" у 2022 році зростуть на 13,54% та становитимуть 78,9 млрд грн. Ще 5,5 млрд грн планується залучити у міжнародних фінансових організацій, а 40 млрд грн "Укравтодор" позичить під державні гарантії. У 2022 році видатки "Укравтодору" на обслуговування боргів зростуть на 7% і становитимуть 15,8 млрд грн. У 2022 році левову частину коштів, що спрямовуватимуться на роботу "Укравтодору", направлять на субвенції місцевим бюджетам на реконструкцію та ремонт місцевих автошляхів та вулиць. Її розмір зросте на 27,8% і становитиму 23,14 млрд грн. Читайте також: Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

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