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Водіям нагадали про необхідність з 1 жовтня вмикати фари за містом
Фото з вільного доступу
Патрульна поліція Києва нагадує водіям, що з 1 жовтня рухатися вдень поза межами населених пунктів можна лише з увімкненими ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями.
"З 1 жовтня до 1 травня на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності - ближнє світло фар. Це передбачено п. 9.8 ПДР України", - йдеться у повідомленні.
Мета такої вимоги - додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період й запобігти в такий спосіб виникненню ДТП.
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30 09 2022 12:57 МЕДІА
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