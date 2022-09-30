Водіям нагадали про необхідність з 1 жовтня вмикати фари за містом

Ця вимога триватиме до 1 травня

Патрульна поліція Києва нагадує водіям, що з 1 жовтня рухатися вдень поза межами населених пунктів можна лише з увімкненими ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями.

"З 1 жовтня до 1 травня на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності - ближнє світло фар. Це передбачено п. 9.8 ПДР України", - йдеться у повідомленні.

Мета такої вимоги - додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період й запобігти в такий спосіб виникненню ДТП.