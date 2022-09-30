НОВИНИПослуга була недоступна через початок війни з 24 лютого 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дії знову можна сплатити штраф за порушення ПДР
Фото: Мінцифри
У застосунку державних послуг "Дія" повернули функцію перегляду та сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.
"З 24 лютого послуга була недоступною і тепер знову в Дії. Ви отримаєте push-сповіщення у застосунку, щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, та зможете оплатити штраф за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Також у Дії можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступна.
Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки або не випустити за кордон.
Завдяки оперативним повідомленням у застосунку можна вчасно сплатити штраф та уникнути адміністративних покарань.
Раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" з'явилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.
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30 09 2022 09:47 МЕДІА
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