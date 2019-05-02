На Дніпропетровщині померла хвора на кір жінка

За попередніми даними, у жінки було ускладнення хвороби, від якого вона померла

У Кривому Розі на Дніпропетровщині у лікарні померла хвора на кір жінка.

Інформацію про це 5 лютого підтвердили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, повідомляє "Радіо Свобода".

За попередніми даними, у жінки було ускладнення хвороби, від якого вона померла.

За даними департаменту, остаточно причини смерті встановить експертиза.

За інформацією Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, на Дніпропетровщині за минулий тиждень зафіксували 43 нових випадки захворювання людей на кір, серед хворих – 24 дитини.

Усього з початку року на Дніпропетровщині зареєстровано 135 випадків захворюваності на кір. 69% тих, хто захворів, не мали щеплень.

Нагадаємо, що з 28 грудня до 1 січня на кір в Україні захворіли 15 095 людей - 6 364 дорослих та 8 731 дитина. Протягом п'ятого тижня 2019 на кір захворіло 3 379 людей - 1 499 дорослих та 1 880 дітей.