БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Україні збільшиться кількість інспекторів Укртрансбезпеки, що контролюватимуть навантаження фур на автошляхах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На дорогах побільшає інспекторів Укртрансбезпеки, які "важитимуть" фури
"Контроль за перевантаженими фурами на автошляхах стане ефективнішим. Закуплені раніше 78 комплексів габаритно-вагового контролю потребують штату для їх обслуговування"
Фото: dnepr.info
Відповідне рішення уряду було ухвалене у вівторок на засіданні Кабміну, повідомив у Telegram Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук,передає УКРІНФОРМ.
"Контроль за перевантаженими фурами на автошляхах стане ефективнішим. Закуплені раніше 78 комплексів габаритно-вагового контролю потребують штату для їх обслуговування. Рішення уряду дозволяє залучити ще 200 інспекторів Укртрансбезпеки за рахунок скорочення територіальних відділень", - написав він.
Гончарук підкреслив, що захист доріг від руйнування порушниками - один із пріоритетів безпеки людей на дорогах.
Нагадаємо, що як повідомляє Офіс президента, рішення ухвалене через розслідування корупції в дорожній сфері.
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