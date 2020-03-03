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На дорогах побільшає інспекторів Укртрансбезпеки, які "важитимуть" фури

"Контроль за перевантаженими фурами на автошляхах стане ефективнішим. Закуплені раніше 78 комплексів габаритно-вагового контролю потребують штату для їх обслуговування"
В Україні збільшиться кількість інспекторів Укртрансбезпеки, що контролюватимуть навантаження фур на автошляхах.
На дорогах побільшає інспекторів Укртрансбезпеки, які "важитимуть" фури Фото: dnepr.info

Відповідне рішення уряду було ухвалене у вівторок на засіданні Кабміну, повідомив у Telegram Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук,передає УКРІНФОРМ.

"Контроль за перевантаженими фурами на автошляхах стане ефективнішим. Закуплені раніше 78 комплексів габаритно-вагового контролю потребують штату для їх обслуговування. Рішення уряду дозволяє залучити ще 200 інспекторів Укртрансбезпеки за рахунок скорочення територіальних відділень", - написав він.

Гончарук підкреслив, що захист доріг від руйнування порушниками - один із пріоритетів безпеки людей на дорогах.

Нагадаємо, що як повідомляє Офіс президента, рішення ухвалене через розслідування корупції в дорожній сфері.

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03 03 2020 15:00
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