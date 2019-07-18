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У Офісі Президента заявили, що очільника "Укртрансбезпеки" відсторонили через корупцію

Виконувач обов’язків голови "Укртрансбезпеки" Михайло Ноняк відсторонений від посади з 17 липня
Як повідомляє Офіс президента, рішення ухвалене через розслідування корупції в дорожній сфері.
У Офісі Президента заявили, що очільника "Укртрансбезпеки" відсторонили через корупцію Фото: з вільних джерел

"За значні недоліки в роботі 17 липня був відсторонений від виконання обов'язків керівник Укртрансбезпеки Михайло Ноняк", – ідеться у повідомленні президента Володимира Зеленського, інформують в "Громадське".

"Україна щороку витрачає 4 млрд гривень на дороги, а доріг немає. Вони стають дедалі гірші й гірші. Саме через відсутність належного контролю, недотримання встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку працівників цієї державної служби", – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що протягом п'яти років спецекспортери в оборонній сфері переказали на офшорні рахунки 30 млн доларів.

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18 07 2019 16:38
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