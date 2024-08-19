На Філіппінах виявили перший випадок віспи мавп

Наразі лікарі визначають штам хвороби.

У Філіппінах вперше цього року виявили перший випадок вірусу mpox, відомий як вірус мавпячої віспи, повідомив у понеділок департамент охорони здоров’я країни, додавши, що на разі ще очікують на результати аналізів, щоб визначити штам.

Про це повідомляє Reuters.

В уряді зазначили, що пацієнтом виявився 33-річний філіппінець, який не подорожував за межі країни.

У середу Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила mpox глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я після спалаху в Демократичній Республіці Конго, з якої вірус поширився на сусідні країни.

Нова форма вірусу викликала глобальне занепокоєння, оскільки він легко поширюється через звичайний тісний контакт.

Випадок нового варіанту був підтверджений у четвер у Швеції та пов’язаний із зростанням захворюваності в Африці, що є першою ознакою його поширення за межі континенту.

Пакистан у п'ятницю підтвердив принаймні один випадок вірусу mpox у пацієнта, який повернувся з країни Перської затоки, але сказав, що їм ще не відомий штам вірусу.

Новий випадок на Філіппінах є 10-м лабораторно підтвердженим випадком, який виявив департамент охорони здоров’я. Його перший випадок був зареєстрований у липні 2022 року.

"Симптоми почалися більше тижня тому з лихоманки, за якою через чотири дні з’явилися виразні висипання на обличчі, спині, потилиці, тулубі, в паху, а також на долонях і стопах", – йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я Філіппін.

Захворювання, викликане вірусом віспи мавп, призводить до грипоподібних симптомів і гнійних уражень. Зазвичай воно проходить легко, але може призвести до смерті дітей, вагітних жінок і людей з ослабленою імунною системою, наприклад, ВІЛ-інфікованих, а у інших має вищий ризик ускладнень.