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На Франківщині знайшли костел середини XVIII століття
Фото: Суспільне
У селі Креховичі на Івано-Франківщині віднайшли католицький костел святого Сесілія середини XVIII століття, про який майже не було відомостей.
Про це повідомляє Суспільне.
"У селі Креховичі Брошнів-Осадської громади віднайшли католицький костел святого Сесілія середини XVIII століття. Вчитель історії Креховецької гімназії Андрій Дутчак розповів, що про споруду є мало відомостей, і її немає у реєстрі культурних пам'яток", - ідеться в матеріалі.
Відомо, що на рештках костелу почали зводити дерев'яну будівлю у 1900 році. Відтоді 36 років у ній молилися жителі двох сіл - Креховичів і Брошнів-Осади.
"З приходом радянської влади у 1945 році у церкві розмістили складське приміщення та шкільний спортзал. Після того, як збудували у 1974 році школу в селі, ця пам'ятка не використовувалася", - розповідає вчитель історії Креховецької гімназії Андрій Дутчак.
За словами головної спеціалістки відділу економічного розвитку, інвестицій та проєктної діяльності Брошнів-Осадської селищної ради Світлани Мицик, будівлю вже обстежили спеціалісти, які визначили, що вона у задовільному стані.
"Уже виготовлена облікова документація. Кінцевою метою нашого проєкту є занесення костелу святого Сесілія до реєстру культурної спадщини. Також ми хочемо виготовити правоустановчі документи для костелу. Для цього подали запит у державний архів у Львові. Тоді будемо знати, що саме представляє цей костел, до якої парафії він належить", - пояснила Мицик.
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