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На Львівщині Святий Миколай прийматиме в п’ятьох резиденціях

Зустріч із Чудотворцем потрібно обов’язково попередньо бронювати
На Львівщині під час новорічно-різдвяних свят із дотриманням карантинних вимог працюватимуть п’ять резиденцій Святого Миколая.
На Львівщині Святий Миколай прийматиме в п’ятьох резиденціях Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА. 

"За доброю традицією, на території області відкривають свої двері резиденції Святого Миколая. Тепер їхня діяльність має відбуватись з дотриманням карантинних вимог. Протокол дій насправді простий: масковий режим, температурний скринінг, дотримання дистанції і, звісно, провітрювання приміщень. Ці умови дадуть змогу спокійно почуватися і відвідувачам, і організаторам святкових заходів", - наголосив заступник начальника управління туризму та курортів Тарас Лозинський.

В ОДА звернули увагу відвідувачів, що зустріч із Чудотворцем потрібно обов’язково попередньо бронювати.

Так, у львівських Митрополичих садах "Оселя Миколая Чудотворця" буде відчинена 18 та 19 грудня. Організатори запевняють, що вона подарує дітям атмосферу щастя й добра. Окрім зустрічі з Миколаєм, також можна буде взяти участь у квест-виставі, сфотографуватися з Чудотворцем та попити какао. Святкове дійство заплановане о 16:00, 17:00 та 18:00.

У свою чергу відвідати святкову зимову казку дітей та їхніх батьків запрошує дитячий табір "Росинка" у с. Зіболки на Жовківщині. На гостей чекатиме казковий поштар з вітальними листівками, весела екскурсія лісовими стежками до резиденції, а дорогою - несподівані зустрічі з казковими героями. Також у програмі перегляд відеосюжету у лісовому кінопалаці та зустріч з Чудотворцем. Будуть чарівні каруселі, святкова фотозона, гарячий чай, смаколики та сувеніри. Гостей чекають з 10 до 20 грудня. Години відвідування - з 11:00 до 17:00.

Чекає на своїх шанувальників Чудотворець і у Деревачі, за 10 кілометрів від Львова, в івент-холі Casa Ricca. Години для запису - 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00. Тривалість дійства - 1 год 15 хв. У вартість включено майстер-клас з виготовлення листів до Святого Миколая, солодкий гостинець - пряник ручної роботи й какао з маршмелоу, весела анімація від ельфів.

Натомість у Головній офіційній резиденції Святого Миколая у Львові на території Kavalier Boutique Hotel Миколай приймає маленьких відвідувачів вже з 10 грудня. Казковий будиночок працюватиме до 20 грудня щодня, з 10:00 до 20:00. Усі діти, які завітають сюди, отримають подарунки і залишать листи зі своїми бажаннями.

Із 13 грудня у Парку культури (Park Time Terrace) теж запрацювала резиденція Чудотворця. Для гостей заплановані різдвяні мінівистави. За словами організаторів, у парку розміщені вказівники "різдвяної дороги" до Миколая, де всіх обов'язково зустріне Гуцул-Сніговик, а біля хатинки розміщена Чарівна скринька для дитячих листів, які вони пишуть на місці. Різдвяна резиденція у Парку культури працюватиме до 6 січня 2021 року.

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15 12 2020 13:57
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