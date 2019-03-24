На Львівщині внаслідок обвалу на шахті загинув робітник

Обвал стався на глибині близько 500 метрів

Унаслідок обвалу породи на шахті "Надія" у Львівській області загинув робітник.

Обвал стався 24 березня на глибині близько 500 метрів у шахті в селі Сілець Сокальського району. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який також є координатором Громадської організації "Варта-1".

Загиблий чоловік 1978 року народження проживав у місті Червоноград. Крім нього, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Рятувальники проводяться розкопувальні роботи.

Нагадаємо, що 13 лютого, на шахті "Ювілейна", яка входить до складу рудника "Суха Балка", загинули двоє людей.