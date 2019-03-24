CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок обвалу породи на шахті "Надія" у Львівській області загинув робітник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині внаслідок обвалу на шахті загинув робітник
Обвал стався на глибині близько 500 метрів
Фото: dn.npu.gov.ua
Обвал стався 24 березня на глибині близько 500 метрів у шахті в селі Сілець Сокальського району. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який також є координатором Громадської організації "Варта-1".
Загиблий чоловік 1978 року народження проживав у місті Червоноград. Крім нього, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
Рятувальники проводяться розкопувальні роботи.
Нагадаємо, що 13 лютого, на шахті "Ювілейна", яка входить до складу рудника "Суха Балка", загинули двоє людей.
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