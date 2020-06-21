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На Львівщині знайшли 2 бідони з архівними документами УПА

Наразі архівні документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею
У місті Мостиська Львівської області знайшли два бідони з архівними документами Української повстанської армії.
На Львівщині знайшли 2 бідони з архівними документами УПА Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на "ТСН". 

Знахідку виявили шукачі історичних цінностей Андрій Савка та Андрій Березяк. 

За словами чоловіка, документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем. Серед знахідок - книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками. Крім цього, також є замотаний в папері військовий квиток 1948 року одного зі співробітників НКВС, який "намагався продертися в лави УПА".

Дослідники припускають, що там також можуть бути архівні документи Сидора Ковпака - керівника партизанського руху опору в Україні, бо він був добре відомий у цих краях. Але ретельно вивчити знахідку поки не вдалося.

"Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи", - пояснили шукачі. 

Наразі архівні документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Незабаром знахідку мають відправити на реставрацію.

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21 06 2020 15:15
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