На Львівщині знайшли 2 бідони з архівними документами УПА

У місті Мостиська Львівської області знайшли два бідони з архівними документами Української повстанської армії.

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на "ТСН".

Знахідку виявили шукачі історичних цінностей Андрій Савка та Андрій Березяк.

За словами чоловіка, документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем. Серед знахідок - книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками. Крім цього, також є замотаний в папері військовий квиток 1948 року одного зі співробітників НКВС, який "намагався продертися в лави УПА".

Дослідники припускають, що там також можуть бути архівні документи Сидора Ковпака - керівника партизанського руху опору в Україні, бо він був добре відомий у цих краях. Але ретельно вивчити знахідку поки не вдалося.

"Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи", - пояснили шукачі.

Наразі архівні документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Незабаром знахідку мають відправити на реставрацію.

Читайте також: На заході України можливе затоплення через вихід річок з берегів