На Львівщині знайшли 2 бідони з архівними документами УПА
Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на "ТСН".
Знахідку виявили шукачі історичних цінностей Андрій Савка та Андрій Березяк.
За словами чоловіка, документи знайшли випадково у лісі за містом, під час чергової прогулянки з металошукачем. Серед знахідок - книжки, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками. Крім цього, також є замотаний в папері військовий квиток 1948 року одного зі співробітників НКВС, який "намагався продертися в лави УПА".
Дослідники припускають, що там також можуть бути архівні документи Сидора Ковпака - керівника партизанського руху опору в Україні, бо він був добре відомий у цих краях. Але ретельно вивчити знахідку поки не вдалося.
"Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи", - пояснили шукачі.
Наразі архівні документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Незабаром знахідку мають відправити на реставрацію.
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