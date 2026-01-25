На переговорах з рф і США в Абу-Дабі стало менше суперечок – Зеленський

Окремо Зеленський назвав європейські гарантії в межах "Коаліції охочих" та членство в ЄС як економічну гарантію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед тристоронніми перемовинами з росією та США в Абу-Дабі "було багато проблемних питань, але їх стало менше".

Про це він сказав на спільній пресконференції у Вільнюсі з президентами Литви та Польщі.

За словами Зеленського, сторони обговорили весь 20-пунктний план мирного врегулювання, але позиції України та росії залишаються принципово різними. Президент наголосив, що Україна не віддасть свої території, незважаючи на наполягання рф.

"росія хоче, аби України не було на сході нашої держави. Ми воюємо за свою територіальну цілісність, і це питання для нас незмінне", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що американська сторона намагається знайти можливі компроміси, і що документ про гарантії безпеки з США повністю готовий. Україна очікує узгодження місця та часу його підписання, після чого документ має ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада.

Окремо Зеленський назвав європейські гарантії в межах "Коаліції охочих" та членство в ЄС як економічну гарантію. Він додав, що Україна у першому півріччі 2026 року буде готова відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС, а повністю — у 2027 році.

Президент також наголосив, що у майбутній угоді про завершення війни має бути конкретна дата виконання зобов’язань усіма сторонами, включно з росією, у межах 22-пунктного плану.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли перемовини за участі представників України, росії та США. Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. росію представляли посадовці військового блоку та спецслужб, а США — спецпосланець Стів Віткофф і радник Білого дому Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях та узгодити подальші кроки з лідерами. Наступний раунд перемовин запланований на наступний тиждень в Абу-Дабі.