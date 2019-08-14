На півдні Австралії вперше за 35 років випав сніг, - ВІДЕО

Через антарктичний циклон, що прийшов з Південного полюса, температура в деяких населених пунктах опускалася до 3°C, а пориви вітру досягали 120 метрів в секунду

У штатах Вікторія і Новий Південний Уельс, що на південному сході Австралії, вперше за десятки років випав сніг.

У місті Гоулберн в штаті Новий Південний Уельс сніг випав вперше з 1985 року. Міські служби виявилися не готовими до таких погодних умов: частину доріг вимушено закрили, почастішали випадки ДТП, інформує місцеве видання news.com.au.

У селищі Ферншо у штаті Вікторія унаслідок падіння дерева загинула жінка, ще кілька людей з різних міст, серед яких двоє двоє дітей, потрапили до лікарень з травмами.

Комфортно при таких нетипових погодних умовах почувають себе хіба що кенгуру.

Синоптики прогнозують, що холод відступить до середини тижня. А поки місцева влада просить громадян уникати хитких будівель і не перевищувати швидкість на дорогах.

Нагадаємо, що зміни клімату та глобальне потепління роблять можливим пляжний відпочинок навіть в Алясці.

Потепління клімату на Алясці має ефект доміно. Підвищення температури води в океані має катастрофічні наслідки для наземної флори та фауни, як на півночі, так і по всій планеті.

Зокрема, лісові пожежі траплялися на Алясці завжди, але цьогорічна спека не дає можливості загасити 120 пожеж у різних частинах штату. Через це місцева влада заборонила використання святкових феєрверків.

За даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.