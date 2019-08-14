На півдні Австралії вперше за 35 років випав сніг, - ВІДЕО
У місті Гоулберн в штаті Новий Південний Уельс сніг випав вперше з 1985 року. Міські служби виявилися не готовими до таких погодних умов: частину доріг вимушено закрили, почастішали випадки ДТП, інформує місцеве видання news.com.au.
У селищі Ферншо у штаті Вікторія унаслідок падіння дерева загинула жінка, ще кілька людей з різних міст, серед яких двоє двоє дітей, потрапили до лікарень з травмами.
Комфортно при таких нетипових погодних умовах почувають себе хіба що кенгуру.
Синоптики прогнозують, що холод відступить до середини тижня. А поки місцева влада просить громадян уникати хитких будівель і не перевищувати швидкість на дорогах.
Нагадаємо, що зміни клімату та глобальне потепління роблять можливим пляжний відпочинок навіть в Алясці.
Потепління клімату на Алясці має ефект доміно. Підвищення температури води в океані має катастрофічні наслідки для наземної флори та фауни, як на півночі, так і по всій планеті.
Зокрема, лісові пожежі траплялися на Алясці завжди, але цьогорічна спека не дає можливості загасити 120 пожеж у різних частинах штату. Через це місцева влада заборонила використання святкових феєрверків.
За даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.
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