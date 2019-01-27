Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Рівненщині одразу три громади перейшли до Помісної церкви

"Обидві - в Костопільському районі: одна в селі Збуж, друга - Мала Любаша"
Три релігійних громади Московського патріархату перейшли на Рівненщині під юрисдикцію Православної церкви України.
На Рівненщині одразу три громади перейшли до Помісної церкви Фото:Укрінформ

Про це у Facebook повідомляє голова Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук.

"Сьогодні ще одна релігійна громада Здолбунівщини прийняла історичне для себе рішення та на легітимних парафіяльних зборах, відповідно до свого Статуту, ухвалила змінити канонічну і організаційну підлеглість та приєднатися до єдиної помісної Православної церкви України. Мова йде про громаду Свято-Хресто-Воздвиженської парафії Рівненської єпархії УПЦ с. Копиткове Здолбунівського району", - зазначив Кондрачук.

Про подібну подію повідомляє у Facebook і народний депутат України Андрій Лозовий. "Щойно ще дві громади перейшла до Помісної церкви на Рівненщині, повідомив владика Іларіон. Обидві - в Костопільському районі: одна в селі Збуж, друга - Мала Любаша", - зазначив Лозовий.

Додамо, що понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2019 21:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хадашим. Історія однієї синагоги

Хадашим. Історія однієї синагоги

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.