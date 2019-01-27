На Рівненщині одразу три громади перейшли до Помісної церкви
Про це у Facebook повідомляє голова Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук.
"Сьогодні ще одна релігійна громада Здолбунівщини прийняла історичне для себе рішення та на легітимних парафіяльних зборах, відповідно до свого Статуту, ухвалила змінити канонічну і організаційну підлеглість та приєднатися до єдиної помісної Православної церкви України. Мова йде про громаду Свято-Хресто-Воздвиженської парафії Рівненської єпархії УПЦ с. Копиткове Здолбунівського району", - зазначив Кондрачук.
Про подібну подію повідомляє у Facebook і народний депутат України Андрій Лозовий. "Щойно ще дві громади перейшла до Помісної церкви на Рівненщині, повідомив владика Іларіон. Обидві - в Костопільському районі: одна в селі Збуж, друга - Мала Любаша", - зазначив Лозовий.
Додамо, що понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України.
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