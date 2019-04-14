На Рівненщині з церкви, що перейшла в ПЦУ, виштовхали священика УПЦ МП, - ВІДЕО
Інцидент стався 13 квітня в селі Копитів Корецького району.
Священика УПЦ МП Ігоря Власюка, який служив у селі понад 20 років, вивели з церкви під руки під крики "ганьба!". Також силою вивели за межі храму і його прихильників.
"Я захищаю УПЦ. Я прослужив 21 рік. Цих людей хрестив, ховав їх родичів і близьких. Вінчав ... І зараз - бачите? Я - за УПЦ. Молюся за воїнство, за владу, за убієнних солдатів. Є "атошніки" теж тут ... Причина в тому, що релігійна ворожнеча почалася. Закони прийняті неправильно державою. Вони створили війну на сході і в селах роблять війну", - висловився протоієрей Власюк, інформує UA: Рівне.
Парафіяни, які підтримують ПЦУ, пояснили, що хочуть, щоб в їхньому храмі служили українською мовою і щоб церква була українською.
За їх словами, намагалися йти на поступки священику УПЦ МП і прихильникам Московського патріархату в селі, запропонувавши почергове богослужіння, однак священик відмовився.
Поки тривав перехід в ПЦУ, а віруючі проголосували за нього ще в лютому, храм був опечатаний.
"13 квітня парафіяни ПЦУ принесли виписку з держреєстру прав на нерухоме майно та відкрили церкву, провівши після конфлікту перше богослужіння українською мовою, для якого приїхав священик з Корця", - йдеться в повідомленні.
На місце події виїжджали правоохоронці. У відомстві розповіли, що поліцейські лише забезпечували громадський порядок. Також приїжджала швидка допомога. Лікарі оглянули священика, одну жінку госпіталізували.
Тим часом в прес-службі УПЦ (МП) подію назвали "черговою провокацією рейдерів з ПЦУ".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України