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В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату

12 травня 2023, 15:29
В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату
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Митрополит Іоасаф визнав, що винен у злочинах.

Районний суд Кропивницького вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ московського патріархату, екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Таким чином, суд і самі фігуранти повністю підтвердили доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.

Митрополита Іосафа та секретаря Кіровоградської єпархії засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм три роки позбавлення волі з іспитовим терміном два роки, а також заборонив на один рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

Зазначається, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора.

За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.

Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф.

До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії.

За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами.

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