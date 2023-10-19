Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читанні

19 жовтня 2023, 13:56
Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читанні
Фото: policy.info
Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із росією.

Про це повідомляє Ярослав Железняк.

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.

При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.

Цього року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони.

27 грудня 2022 року Конституційний суд визнав конституційним закон Верховної Ради, який зобовʼязує перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату. Вона повинна змінити назву і вказати, що її центр розташований у москві.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 54% українців вважають, що Українську православну церкву Московського патріархату необхідно заборонити.

Верховна РадаУПЦ МПЗАБОРОНА

Останні матеріали

Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Політика
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 23:44
Польща повертається в центр європейської політики. Автократію можна перемогти – Енн Епплбом
Політика
Польща повертається в центр європейської політики. Автократію можна перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 16:15
Удар по Керченському мосту. Потрібно дати Україні необхідне для ізоляції Криму та перехоплення ініціативи – Hudson Institute
Технології
Удар по Керченському мосту. Потрібно дати Україні необхідне для ізоляції Криму та перехоплення ініціативи – Hudson Institute
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 12:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється