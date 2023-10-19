Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читанні

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із росією.

Про це повідомляє Ярослав Железняк.

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.

При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.

Цього року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони.

27 грудня 2022 року Конституційний суд визнав конституційним закон Верховної Ради, який зобовʼязує перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату. Вона повинна змінити назву і вказати, що її центр розташований у москві.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 54% українців вважають, що Українську православну церкву Московського патріархату необхідно заборонити.