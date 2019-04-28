На Шрі-Ланці затримали головних підозрюваних в організації вибухів, - ЗМІ

Загалом у справі про теракт затримано вже понад 100 осіб, серед них і приїжджі з Сирії та Єгипту

Поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ, затримані є братами. Їхні імена – Мохаммад Садік Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул-Хак.

Поліція також заарештувала водія фургону, на якому брати переміщувалися в день серії вибухів.

Крім цього, під варту взяли власника будинку, де стояв фургон, і власника взуттєвої крамниці, в якій переховувалися підозрювані.

Загалом у справі про теракт затримано вже понад 100 осіб, серед них і приїжджі з Сирії та Єгипту.

Ще троє підозрюваних, як писали ЗМІ, загинули під час штурму поліції два дні тому. Вони, за даними агентства Reuters, були на поширеному в соцмережах відеозаписі ісламістів із закликом до повномасштабної війни проти невірних.

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.