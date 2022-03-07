На території Каракалпакстану запровадили комендантську годину

Парламент Узбекистану своїм рішенням затвердив сьогодні указ президента країни Шавката Мірзійоєва про введення надзвичайного стану на території Каракалпакстану, автономної республіки у складі Узбекистану.

Про це повідомляється на сайті Законодавчої палати Олій Мажліс Республіки Узбекистан.

"У відповідності… з Конституцією Республіки Узбекистан та… Конституційного Закону Республіки Узбекистан "Про надзвичайний стан" Законодавча палата та Сенат Олій Мажліса Республіки Узбекистан постановили: затвердити Указ Президента Республіки Узбекистан від 2 липня 2022 року № УП–164 "Про введення надзвичайного стану на території Республіки Каракалпакстан… Ця постанова набирає чинності з дня її ухвалення", - йдеться у документі.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, надзвичайний стан на території цієї автономної республіки введений - із 3 липня до 2 серпня 2022 року "для забезпечення безпеки громадян, захисту їхнії прав та свобод, відновлення законності та правопорядку".

Як оголосили органи влади, на період дії надзвичайного стану вводиться комендантська година з 21.00 вечора до 7.00 ранку. Керівником створеної комендатури призначено командувача Національної гвардії Узбекистану Рустама Джураєва.

Нагадаємо, що протести у Каракалпакстані почались через зміну до Конституції Узбекистану, у якій Каракалпкстан втрачає автономію.