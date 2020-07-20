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На тлі коронавірусу акції малазійського виробника рукавичок зросли на 1000%

Зростанню вартості активів виробників рукавичок можуть перешкодити розробка вакцини від коронавірусу і дії митної служби США, яка призупинила імпорт одноразових рукавичок"
"Для Малайзії таке зростання стало безпрецедентним. В результаті три провідних виробника рукавичок збільшили свою сукупну ринкову вартість на 26 млрд доларів. Зараз кожен десятий долар, вкладений у фондовий ринок країни, інвестований у виробництво рукавичок", - пише агентство.
На тлі коронавірусу акції малазійського виробника рукавичок зросли на 1000% Фото: з вільних джерел

Акції малазійського виробника латексних та гумових рукавичок - Supermax - виросли на 1000%, її компанії-співвітчизника Top Glove - на 389%: це пов'язано із зростанням попиту на рукавички через пандемію коронавірусу, повідомляє "Економічна правда".

"Таке стрімке зростання сталося на тлі пандемії коронавірусу і різкого збільшення попиту на засоби індивідуального захисту.

Для Малайзії таке зростання стало безпрецедентним. В результаті три провідних виробника рукавичок збільшили свою сукупну ринкову вартість на 26 млрд доларів. Зараз кожен десятий долар, вкладений у фондовий ринок країни, інвестований у виробництво рукавичок", - пише агентство.

При цьому, фонди Northcape і Samsung Asset Manager розширили свою присутність у компаніях із виробництва рукавичок, вважаючи, що зміна попиту носить структурний характер.

"Зростанню вартості активів виробників рукавичок можуть перешкодити розробка вакцини від коронавірусу і дії митної служби США, яка призупинила імпорт одноразових рукавичок", - додали у Bloomberg.

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20 07 2020 12:52
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