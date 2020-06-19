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На українських дорогах з'явиться широкосмуговий доступ до інтернету

Відповідно до меморандуму, всі його сторони здійснюватимуть співпрацю за напрямом впровадження інтелектуальних транспортних систем та їх влаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення
Мінінфраструктури, Мінцифри, Укравтодор, НКРЗІ та українські інтернет-асоціації підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет на об’єктах транспортної інфраструктури.
На українських дорогах з Фото: pl.ukravtodor.gov.ua

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Укрінформ".

"19 червня 2020 року Міністерство інфраструктури України в особі міністра Владислава Криклія, Міністерство цифрової трансформації в особі заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександра Шелеста, Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) в особі Олександра Кубракова, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації та українські інтернет-асоціації підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до меморандуму, всі його сторони здійснюватимуть співпрацю за напрямом впровадження інтелектуальних транспортних систем та їх влаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Зокрема, при здійсненні закупівель робіт з капітального ремонту цих автошляхів Укравтодор забезпечуватиме включення до вимог замовника положень, спрямованих на розвиток широкосмугового доступу до інтернету, а також розбудови інфраструктури, необхідної для проведення кабельної лінії електрозв’язку.

"Це дозволить впроваджувати інтелектуальні транспортні системи, які дуже важливі для підвищення безпеки на транспорті та запобігання можливих ДТП, моніторингу руху та ефективного управління транспортними потоками", - зазначив Криклій.

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19 06 2020 16:15
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