На вершині Евересту запрацював 5G

На вершині найвищої у світі гори Еверест з’явився 5G сигнал.

Про це із посиланням на заяву оператора “China Mobile” пише Xinhua, передає Укрінформ.

"Розміщена на найбільшій у світі висоті передавальна станція 5G розпочала роботу у четвер, покривши сигналом вершину гори Евереста", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що передавальну станцію встановлено в альпіністському таборі на висоті 6 500 метрів над рівнем моря. Для її роботи раніше було зведено дві інші станції на висотах 5 800 та 5 300 метрів. Тепер стабільний сигнал 5G доступний на північному хребті Евереста й на вершині, що здійнялася на 8 848 м над рівнем моря.

За словами керівництва "China Mobile" розгортання 5G, а на Евересті воно проводиться паралельно з офіційним заміром висоти гори, розпочався в четвер. Передавальна станція на висоті 5300 метрів забезпечуватиме потреби людей у базовому таборі, щойно завершиться випробування технології, а інші дві станції будуть розібрані після проведення замірів пізніше цього року. До того часу вони дозволятимуть здійснювати наукові дослідження, стежити за навколишнім середовищем та вести прямі трансляції.

Нагадаємо, що за два роки національний телеком-оператор "Київстар" підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів.