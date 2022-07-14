На Вінеччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Також повідомляється про звуки вибухів у Черкаській області - наразі підтвердження від місцевої влади не було

Наразі ніяких подробиць щодо вибуху міська влада не надає. Жителів міста закликали не покидати укриття.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Наразі ніяких подробиць щодо вибуху міська влада не надає. Жителів міста закликали не покидати укриття. Як повідомляють містяни, у Вінниці було чутно три вибухи, у небі видно дим.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив "прильоти" у місті. Наразі на місце виїхали екстрені служби.

Також повідомляється про звуки вибухів у Черкаській області - наразі підтвердження від місцевої влади не було.

Станом на 10:50 повітряна тривога оголошена практично у всіх областях України.