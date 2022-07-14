CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаразі ніяких подробиць щодо вибуху міська влада не надає. Жителів міста закликали не покидати укриття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Вінеччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Також повідомляється про звуки вибухів у Черкаській області - наразі підтвердження від місцевої влади не було
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Вінницька міська рада.
Наразі ніяких подробиць щодо вибуху міська влада не надає. Жителів міста закликали не покидати укриття. Як повідомляють містяни, у Вінниці було чутно три вибухи, у небі видно дим.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив "прильоти" у місті. Наразі на місце виїхали екстрені служби.
Також повідомляється про звуки вибухів у Черкаській області - наразі підтвердження від місцевої влади не було.
Станом на 10:50 повітряна тривога оголошена практично у всіх областях України.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2022 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Окупанти обстріляли Вінницю: 30 людей поранено, 8 загинуло (ДОПОВНЕНО)
- ФОТО Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
- ФОТО Perseverance показав десятий зразок ґрунту з Марса
No articles