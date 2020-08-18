CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні у західних регіонах в другій половині 18 серпня та протягом 19 серпня очікуються сильні дощі. Рятувальники попереджають про можливі підтоплення та зсуви ґрунту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На заході України можливі підтоплення та зсуви ґрунту
На річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м
Фото:facebook.com/kovbasyk
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Як повідомляється, у наслідок негоди на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, з затопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок.
У відомстві зазначають, що існує загроза утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі на заході країни.
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