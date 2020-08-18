CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 18 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі на заході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні оголосили штормове попередження
Синоптики попереджають про грозові дощі
Фото: ekburg.tv
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.
Таким чином, сьогодні вдень у всіх західних областях очікуються грози та дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
Фото: грози в Україні (meteo.gov.ua)
Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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18 08 2020 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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