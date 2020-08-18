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В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про грозові дощі
Сьогодні, 18 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі на заході країни.
В Україні оголосили штормове попередження Фото: ekburg.tv

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.

Таким чином, сьогодні вдень у всіх західних областях очікуються грози та дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Фото: грози в Україні (meteo.gov.ua)

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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18 08 2020 09:20
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