В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 18 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі на заході країни.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.

Таким чином, сьогодні вдень у всіх західних областях очікуються грози та дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Фото: грози в Україні (meteo.gov.ua)

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.