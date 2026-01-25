Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США слово "лід" заборонили в офіційних повідомленнях через меми

25 січня 2026, 14:48
У США слово
Фото: earth-chronicles.ru
Слово "лід" під забороною в штормових попередженнях.

Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США закликали співробітників FEMA уникати слова "ice" ("лід") у публічних повідомленнях про потужний зимовий шторм, що насувається на більшість території США.

За даними CNN, причина — ризик плутанини або мемів у соцмережах через асоціацію з федеральною Службою імміграційного та митного контролю (ICE).

Неофіційно FEMA радять замінювати «лід» на "крижаний дощ" (freezing rain) у попередженнях для населення. Речник агентства підкреслив, що мета повідомлень — чітко інформувати людей і врятувати життя, а не ставати темою для мемів.

За прогнозами, шторм накриє територію від Техасу до Нової Англії, зачепивши майже три десятки штатів. Найбільше постраждає Південь, де товщина льоду може перевищувати 0,6 мм. Потужний сніг і крижаний дощ створюють ризик обриву ліній електропередач, падіння дерев і небезпечних умов на дорогах.

FEMA вже використовує нову термінологію у своїх твітерах та повідомленнях у соцмережах, наголошуючи на безпеці громадян і уникненні плутанини.

За прогнозами, шторм простягнеться більш ніж на 2 тисячі миль — від Техасу до Нової Англії — та зачепить майже три десятки штатів. Найсильніше обледеніння очікується на Півдні. Сотні тисяч людей можуть залишитися без електрики на кілька днів — насамперед через пошкодження енергомереж важким льодом.

