CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні у західних областях більше не залишилося підтоплених населених пунктів. Спочатку в результаті повеней підтоплені 349 населених пунктів, 7,2 тисячі підвалів і більше 22 тисяч присадибних ділянок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На заході України не залишилося підтоплених населених пунктів
Всього було підтоплено 349 населених пунктів
Фото: паводок в Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
Як зазначили рятувальники, за станом на 11 липня залишаються зруйнованими 202,4 км автодоріг. З них 201 км - в Івано-Франківській області, і 1 км - в Чернівецькій області. Також в результаті стихії пошкодженими залишаються 549 км автодоріг, більшість з яких на Прикарпатті.
Все з початку повені силами ДСНС було врятовано 478 людини, 721 людини евакуйовано, а також понад 1,3 тисячі жителів підтоплених районів вже відселено.
Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових паводків на заході України. Рівень води у річках підвищується.
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