ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗакарпатські лікарні другої та третьої черги на 90% завантажені хворими коронавірусом. Медики фіксують збільшення захворюваності COVID-19 в області протягом останніх трьох тижнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги
В ОДА заявили про завантаженість лікарень на 90%
УНІАН
Про це повідомили в Закарпатській облдержадміністрації, передає РБК - Україна.
В ОДА зазначили, що зараз обласні лікарні другої та третьої черги найбільше потребують кисневих концентратори.
"Майже на 90 відсотків заповнені ліжка пацієнтами, що страждають COVID-19 в лікарнях другої і третьої хвилі. Ці заклади були долучені до прийому хворих коронавірусом 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.
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