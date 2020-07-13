На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги В ОДА заявили про завантаженість лікарень на 90%

Закарпатські лікарні другої та третьої черги на 90% завантажені хворими коронавірусом. Медики фіксують збільшення захворюваності COVID-19 в області протягом останніх трьох тижнів.

УНІАН

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