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На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги

В ОДА заявили про завантаженість лікарень на 90%
Закарпатські лікарні другої та третьої черги на 90% завантажені хворими коронавірусом. Медики фіксують збільшення захворюваності COVID-19 в області протягом останніх трьох тижнів.
На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги УНІАН

Про це повідомили в Закарпатській облдержадміністрації, передає РБК - Україна.

В ОДА зазначили, що зараз обласні лікарні другої та третьої черги найбільше потребують кисневих концентратори.

"Майже на 90 відсотків заповнені ліжка пацієнтами, що страждають COVID-19 в лікарнях другої і третьої хвилі. Ці заклади були долучені до прийому хворих коронавірусом 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.

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13 07 2020 15:20
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