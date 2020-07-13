В Україні зафіксовано 612 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 612 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 13 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2122 випадки; Волинська область — 3071 випадок; Дніпропетровська область — 1144 випадки; Донецька область — 759 випадків; Житомирська область — 1542 випадки; Закарпатська область — 3988 випадків; Запорізька область — 622 випадки; Івано-Франківська область — 3071 випадок; Кіровоградська область — 674 випадки; м. Київ — 6238 випадків; Київська область — 3068 випадків; Львівська область — 7107 випадків; Луганська область — 93 випадки; Миколаївська область — 482 випадки; Одеська область — 2208 випадків; Полтавська область — 334 випадки; Рівненська область — 4697 випадків; Сумська область — 341 випадок; Тернопільська область — 2260 випадків; Харківська область — 2677 випадків; Херсонська область — 204 випадки; Хмельницька область — 908 випадків; Чернівецька область — 5161 випадок; Черкаська область — 754 випадки; Чернігівська область — 608 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які препарати від коронавірусу тестують на цю мить в Україні. За його словами, зараз вони проходять клінічні випробування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію