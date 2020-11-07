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У МОЗ розповіли, які ліки від коронавірусу тестують в Україні

Тестуються чотири препарати
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які препарати від коронавірусу тестують на цю мить в Україні. За його словами, зараз вони проходять клінічні випробування.
У МОЗ розповіли, які ліки від коронавірусу тестують в Україні Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Про це Степанов повідомив на брифінгу 11 липня, передає РБК-Україна.

Як зазначив глава МОЗ, зараз тестуються чотири препарати від COVID-19.

"Зараз у нас зареєстровано чотири лікарські засоби. Це амізон, аміксин, корвітин, біовен. Вони всі проходять стадію клінічних випробувань. Деякі вже знаходяться на завершальних стадіях. Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів", - поінформував Степанов.

Що стосується вакцини від коронавірусу, він зазначив, що Україні уважно відстежує ситуацію в інших країнах, але вакцини ще немає.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав.

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11 07 2020 14:30
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