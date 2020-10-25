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На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку

На Закарпатті відкрили артоб'єкт на руїнах Середнянського замку
Прозорий екран із контурами відсутніх елементів замку дає змогу побачити, якою споруда була до руйнації.
На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку Фото: з вільних джерел

Про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомив голова Агенції регіонального розвитку "Закарпаття”"Михайло Данканич.

"На Закарпатті, в селищі Середнє, що на Ужгородщині, відкрили артоб'єкт біля руїн Середнянського замку, що показує, який він мав вигляд до руйнації. Виконувала його (артоб’єкт - ред.) група істориків-експертів, що консультувалися з колегами зі Словаччини та Угорщини. Дизайн розробляли спеціалісти в Агенції регіонального розвитку", - розповів Данканич.

Фото: АРР "Закарпаття" 

На точці для фотографування біля Середнянського замку встановили прозорий екран із контурами історичної споруди, які були за Середньовіччя.

Фото: АРР "Закарпаття" 

За словами Данканича, проєкт втілено в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон "Карпати-Україна" та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

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25 10 2020 13:59
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