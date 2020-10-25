На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку
Про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомив голова Агенції регіонального розвитку "Закарпаття”"Михайло Данканич.
"На Закарпатті, в селищі Середнє, що на Ужгородщині, відкрили артоб'єкт біля руїн Середнянського замку, що показує, який він мав вигляд до руйнації. Виконувала його (артоб’єкт - ред.) група істориків-експертів, що консультувалися з колегами зі Словаччини та Угорщини. Дизайн розробляли спеціалісти в Агенції регіонального розвитку", - розповів Данканич.
Фото: АРР "Закарпаття"
На точці для фотографування біля Середнянського замку встановили прозорий екран із контурами історичної споруди, які були за Середньовіччя.
Фото: АРР "Закарпаття"
За словами Данканича, проєкт втілено в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон "Карпати-Україна" та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.
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