На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку

Прозорий екран із контурами відсутніх елементів замку дає змогу побачити, якою споруда була до руйнації.

Про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомив голова Агенції регіонального розвитку "Закарпаття”"Михайло Данканич.

"На Закарпатті, в селищі Середнє, що на Ужгородщині, відкрили артоб'єкт біля руїн Середнянського замку, що показує, який він мав вигляд до руйнації. Виконувала його (артоб’єкт - ред.) група істориків-експертів, що консультувалися з колегами зі Словаччини та Угорщини. Дизайн розробляли спеціалісти в Агенції регіонального розвитку", - розповів Данканич.

Фото: АРР "Закарпаття"

На точці для фотографування біля Середнянського замку встановили прозорий екран із контурами історичної споруди, які були за Середньовіччя.

Фото: АРР "Закарпаття"

За словами Данканича, проєкт втілено в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон "Карпати-Україна" та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.