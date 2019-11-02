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НАБУ підготувало подання про зняття недоторканності з нардепа Жеваго

Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації
Національне антикорупційне бюро підготувало подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго (позафракційний).
НАБУ підготувало подання про зняття недоторканності з нардепа Жеваго Костянтин Жеваго. Фото: .fcvorskla.com.ua

"Подання підготовлено і подано в прокуратуру", - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, це подання про притягнення Жеваго до кримінальної відповідальності за підозрою в корупційному правопорушенні. Згідно з матеріалами, Жеваго підозрюють у злочині, який стосується електронного декларування, а саме декларування недостовірної інформації (ст 366-1 Кримінального кодексу).

Чи погоджено це подання із САП і чи направлено генпрокурору Юрієві Луценку, співрозмовник не уточнив.

Як повідомляли, Жеваго не вказав у деклараціях за 2015 і 2016 роки інформацію про те, що є бенефіціарним власником низки підприємств.

За інформацією "The Newsroom", НАБУ готує подання на чотирьох нардепів. Йдеться, зокрема, про Жеваго і про "радикала" Сергія Скуратівського.

Скуратівський не вказав у деклараціях 2015 і 2016 роки корпоративні права дружини на низку компаній. Крім того, 2013 року "Укрполіскорм" уклав договір на 20 млн грн з дружиною Скуратівського з терміном повернення до 23 липня 2018 року. Усього жінка отримала 17,7 млн грн позики, але ці кошти в декларації не відображені. У червні 2017-го суд визнав "Укрполіскорм" банкрутом.

Нагадаємо, власника збанкрутілого банку Фінанси і кредит Костянтина Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.

 

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11 02 2019 10:45
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