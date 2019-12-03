НАБУ розпочало власне розслідування ще до виходу розслідування журналстів

Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

"Ми розпочали внутрішнє розслідування. Воно проводиться управлінням внутрішнього контролю НАБУ. Висновок після розслідування пред’являть дисциплінарній комісії, якщо будуть підстави для притягнення до відповідальності працівника НАБУ", - заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Також він наголосив, що НАБУ не видає довідок про те, що підприємство є фіктивним, бо це не компетенція бюро. А Євген Шевченко, який фігурує в розслідуванні журналістів, не є працівником відомства.

"Євген Шевченко — це не працівник антикорупційного бюро, він ніколи ним не являвся. Це особа, яка давала згоду на конфіденційне співробітництво з НАБУ по окремим справам", - сказав Ситник.

Раніше повідомляли, що Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.