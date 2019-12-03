НАБУ розпочало власне розслідування ще до виходу розслідування журналстів
"Ми розпочали внутрішнє розслідування. Воно проводиться управлінням внутрішнього контролю НАБУ. Висновок після розслідування пред’являть дисциплінарній комісії, якщо будуть підстави для притягнення до відповідальності працівника НАБУ", - заявив директор НАБУ Артем Ситник.
Також він наголосив, що НАБУ не видає довідок про те, що підприємство є фіктивним, бо це не компетенція бюро. А Євген Шевченко, який фігурує в розслідуванні журналістів, не є працівником відомства.
"Євген Шевченко — це не працівник антикорупційного бюро, він ніколи ним не являвся. Це особа, яка давала згоду на конфіденційне співробітництво з НАБУ по окремим справам", - сказав Ситник.
Раніше повідомляли, що Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.
Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
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