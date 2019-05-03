НАБУ відкрило справу через "відкат Гладковського"

У НАБУ також заявили, що наведені факти та листування між фігурантами оприлюднених трьох частин згаданого розслідування журналістів ГПУ до НАБУ ніколи не передавала

Національне антикорупційне бюро проаналізувало нову серію розслідування Лесі Іванової та зареєструвало ще одне кримінальне провадження за кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

"Відомості до ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівників державної компанії "Укрспецекспорт", під час здійснення закупівлі деталей та комплектуючих для авіатехніки", - повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

У НАБУ також заявили, що наведені факти та листування між фігурантами оприлюднених трьох частин згаданого розслідування журналістів ГПУ до НАБУ ніколи не передавала.

Раніше в НАБУ заявили, що частина описаних в першій серії розслідування подій вже досліджується в межах досудових розслідувань.

Проте у відомстві зазначили, що 26 лютого детективи внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Додамо, що колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони і бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.