НАБУ відсторонило детективів, які фігурують у сюжеті Bihus.inf
"Двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні Лесі Іванової, відсторонено на час проведення службового розслідування", - повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.
Відзначається, що таке рішення прийняв директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Ради громадського контролю НАБУ й Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.
"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами Bihus.info. Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів", - пояснив Ситник.
Він пообіцяв, що результати службового розслідування передасть до ДБР та повідомить про них громадськість.
Також, Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевіркущодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.
Раніше повідомляли, що Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.
Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт