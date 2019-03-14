НАБУ відсторонило детективів, які фігурують у сюжеті Bihus.inf

"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами"

Національне антикорупційне бюро заявляє, що відсторонило від виконання посадових обов’язків двох детективів, які згадані у розслідуванні "Bihus.info" про розкрадання в "Укроборонпромі".

"Двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні Лесі Іванової, відсторонено на час проведення службового розслідування", - повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

Відзначається, що таке рішення прийняв директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Ради громадського контролю НАБУ й Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.

"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами Bihus.info. Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів", - пояснив Ситник.

Він пообіцяв, що результати службового розслідування передасть до ДБР та повідомить про них громадськість.

Також, Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевіркущодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

Раніше повідомляли, що Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.