НАБУ затримало в.о. голови Служби автодоріг Миколаївщини

Андрія Максименка підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі

У середу, 11 вересня, в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка.

Максименка підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомляє "7 канал".

Як уточнив виданню "Преступности.НЕТ" співрозмовник в НАБУ, затримання проводилося в рамках кримінального провадження за заявою представників одеської фірми "Ростдорстрой". Можливо, йдеться про нещодавній тендер на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту 7,28 км траси Н-11 "Миколаїв-Дніпро", вартість якого становила 149 млн гривень. Наприкінці серпня Максименко підписав з фірмою "Ростдорстрой" договір на ці роботи.

Останній тендер, який провела Служба автодоріг Миколаївської області, в якому брав участь "Ростдорстрой", стосується відрізка траси Н-11 "Миколаїв-Дніпро". Аукціон повинен був початися сьогодні, 11 вересня.

Максименко з'явився в Миколаївській області в середині 2017 року. Спочатку він був радником голови облдержадміністрації, а пізніше виграв конкурс і був призначений начальником управління інфраструктури Миколаївської ОДА. У лютому 2018 року Максименко став заступником керівника й одночасно виконувачем обов'язки Служби автодоріг в області.

Нагадаємо, в червні жителі Миколаївської області перекривали трасу Н-11 "Дніпро-Миколаїв", вимагаючи ремонту автодороги.