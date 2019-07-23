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Надійшла інформація про замінування ЦВК

"Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку"
Поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центральної виборчої комісії.
Надійшла інформація про замінування ЦВК Фото: electioninfo.org.ua

"Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку", - сказала начальник відділу комунікації Поліції Києва Оксана Блищик, повідомляє "Укрінформ".

23 липня ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками з результатами парламентських виборів в одномандатних округах. Зазначалося, що комісія буде приймати протоколи без перерв.

Нагадаємо, що ЦВК залишилося порахувати менше 3% протоколів: у Раду проходять п’ять партій.

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