Надійшла інформація про замінування ЦВК

"Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку"

Поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центральної виборчої комісії.

"Так, надійшов такий сигнал. Зараз всі служби здійснюють перевірку", - сказала начальник відділу комунікації Поліції Києва Оксана Блищик, повідомляє "Укрінформ".

23 липня ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками з результатами парламентських виборів в одномандатних округах. Зазначалося, що комісія буде приймати протоколи без перерв.

Нагадаємо, що ЦВК залишилося порахувати менше 3% протоколів: у Раду проходять п’ять партій.